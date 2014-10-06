مقدمة 1-البترول الكويتية العالمية تلغي استثمارا في مصفاة روتردام وتدرس بيعها

(لإضافة تفاصيل)

لندن 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متحدث اليوم الاثنين إن شركة البترول الكويتية العالمية ألغت استثمارا بقيمة 1.4 مليار دولار كانت تعتزم ضخه في مصفاتها يوروبورت التي تبلغ طاقتها 88 ألف برميل يوميا في روتردام بسبب ظروف السوق وإنها تدرس حاليا بيع المصفاة.

وقال يان مارتن فان دير شتين المتحدث باسم المصفاة "علينا الآن أن ننظر في جميع الخيارات الأخرى" مضيفا أنهم يجرون محادثات مع بنوك من بينها اتش.اس.بي.سي.

وتابع ان تحويل مصفاة يوروبورت إلى محطة للتخزين أو إغلاقها تماما هي خيارات متاحة رغم قوله إن الإغلاق "ليس خيارا يريده أحد."

وأضاف قائلا "نسعى أيضا للإبقاء على جميع العاملين. نعمل على إتفاقية عمالية جديدة."

وقال فان دير شتين إن الشركة تأمل في إتخاذ قرار مبدئي بحلول ربيع 2015 رغم انه اكد أن المحادثات لا تزال في مراحل مبكرة.

وقالت مصادر نفطية إن المصفاة ستمر بوقت صعب وهي تبحث عن مشتري نظرا لصغر حجمها والمنافسة التي تواجهها من مصاف أكبر حجما في مركز روتردام النفطي وفي أنحاء أخرى بالمنطقة.

وقال مصدر نقابي إن تحويل المصفاة إلى محطة تخزين سيؤدي إلى خفض العمالة إلى نحو 80 عاملا من حوالي 350.