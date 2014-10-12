وزير النفط الكويتي يستبعد خفض انتاج أوبك للتأثير على الأسعار

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استبعد علي العمير وزير النفط الكويتي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن تقوم دول أوبك بخفض انتاجها الحالي للتأثير على الأسعار الآخذة في الهبوط مؤكدا أن بلاده لم تتلق أي دعوة لعقد اجتماع طاريء للمنظمة.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه لا يعتقد أن هناك مجالا اليوم لأن تخفض دول أوبك انتاجها "خاصة أن السقف الذي وضعته أوبك لنفسها وهو 30 مليون برميل يوميا لم نصله إلى الآن."

وتوقع العمير أن ترتفع الأسعار خلال موسم الشتاء أو تحافظ على مستوياتها الحالية على أقل تقدير.

وقال "مازلنا نتعامل مع هذه الأسعار بنوع من المقدرة على التكيف معها ونتوقع أن ترتفع مع موسم الشتاء أو على الأقل تحافظ على وضعها الحالي."

واعتبر الوزير أن الهبوط الحالي لأسعار النفط سببه زيادة الانتاج الروسي من النفط والانتاج الأمريكي من الغاز والنفط الصخري.

وأكد أن هبوط الأسعار لن يؤثر سلبا على المشاريع النفطية الكبرى التي تضطلع بها الكويت حاليا.

ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 20 بالمئة أو حوالي 25 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ 2012 مع تنامي وفرة الخام في حوض الأطلسي وتباطؤ نمو الطلب.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر تشرين الثاني في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015. وتشير تصريحات المسؤولين حتى الآن إلى أن المنظمة لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق.