مقدمة 1-وزير النفط الكويتي يستبعد خفض انتاج أوبك للتأثير على الأسعار

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الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استبعد علي العمير وزير النفط الكويتي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن تقوم دول أوبك بخفض انتاجها الحالي للتأثير على الأسعار الآخذة في الهبوط مؤكدا أن بلاده لم تتلق أي دعوة لعقد اجتماع طاريء للمنظمة.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه لا يعتقد أن هناك مجالا اليوم لأن تخفض دول أوبك انتاجها "خاصة أن السقف الذي وضعته أوبك لنفسها وهو 30 مليون برميل يوميا لم نصله إلى الآن."

وتوقع العمير أن ترتفع الأسعار خلال موسم الشتاء أو تحافظ على مستوياتها الحالية على أقل تقدير.

ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 20 بالمئة أو حوالي 25 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ 2012 مع تنامي وفرة الخام في حوض الأطلسي وتباطؤ نمو الطلب.

ويأتي تصريح الوزير الكويتي متسقا مع الخط العام لتصريحات مسؤولي أوبك والتي لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر تشرين الثاني في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015.

وقال وزير النفط الإيراني هذا الأسبوع إن أوبك ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر "المنتجون الرئيسيون" فيها خفض إنتاجهم في إشارة إلى السعودية على ما يبدو.