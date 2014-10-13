البنك التجاري الكويتي يعتزم بيع سندات بقيمة 120 مليون دينار

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك التجاري الكويتي أنه يعتزم بيع سندات بقيمة 120 مليون دينار (416 مليون دولار) لدعم احتياطياته الرأسماليه ومن المنتظر استكمال بيع السندات بنهاية الشهر.

وقال البنك التجاري الكويتي اليوم الإثنين - خامس أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول والذي يستعد للتحول إلى مصرف إسلامي - إنه سيصدر سندات ثانوية لدعم المستوى الثاني لرأس المال أو رأس المال التكميلي.

وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك وهو مؤشر أساسي على متانة مركزه ويتضمن المستويين الأول والثاني لرأس المال 17.66 في المئة في نهاية يونيو حزيران وهو أعلى كثيرا من الحد الأدنى الذي تحدده الجهات التنظيمية المختصة في البلاد عند 12 في المئة.

ولدى بنوك الخليج احتياطيات رأسمالية أعلى كثيرا من مثيلاتها في البنوك في الغرب نظرا للإتجاه المتحفظ للسلطات التنظيمية.

وقال مصدر مطلع إن السندات ستكون لأجل عشر سنوات ويمكن أن تسدد قيمتها بعد العام الخامس وسيتم تسعيرها بزيادة 2.25 في المئة عن سعر الخصم لبنك الكويت المركزي والذي يبلغ حاليا إثنين في المئة.

وأضاف المصدر أنه سيتم فتح دفتر الاكتتاب في سندات البنك التجاري الكويتي غدا الثلاثاء وسيغلق في 30 أكتوبر تشرين الأول ومن المنتظر استكماله رسميا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) هي مدير الإصدار الوحيد في الصفقة التي منحتها وكالة التصنيف كابيتال انتليجانس تصنيف ‭‭BBB-‬‬.

كان بنك برقان الكويتي أصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار لدعم رأسماله الشهر الماضي.