الكويت تبقي على سعر نفطها بخصم كبير عن الخام السعودي وسط حرب أسعار

سنغافورة 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أبقت الكويت على خصم كبير في سعر النفط الذي تبيعه إلى آسيا مقارنة مع سعر نظيره من الخام السعودي في نوفمبر تشرين الثاني وسط علامات متزايدة على أن المنتجين الخليجيين يخوضون حرب أسعار للتنافس على حصة في السوق.

وهوت أسعار خام برنت نحو خمسة بالمئة أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ 2010 ولم تظهر الدول الأعضاء الرئيسية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي بوادر على خفض الإنتاج لدعم السوق.

وتم تسعير شحنات الخام الكويتي في نوفمبر تشرين الثاني بخصم 50 سنتا للبرميل عن الخام العربي المتوسط السعودي دون تغير عن الشهر السابق وهو أكبر خصم في عشر سنوات.

وقال مصدر تجاري اليوم الأربعاء إنه جرى تحديد سعر البيع الرسمي لمبيعات النفط الخام الكويتي إلى المشترين الآسيويين في نوفمبر تشرين الثاني عند 3.05 دولار للبرميل دون متوسط أسعار خامات عمان ودبي بانخفاض 0.70 دولار عن الشهر السابق.

وكانت قطر خفضت أمس سعر الخام البحري لشهر سبتمبر أيلول بأكبر هامش مقارنة بخام دبي وذلك منذ يناير كانون الثاني 2008.

والكويت هي آخر الدول المنتجة في الشرق الأوسط التي تخفض الأسعار الشهرية لمبيعات الخام إلى آسيا وسط تنافس متزايد مع النفط المنتج في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين.