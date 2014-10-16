رئيس نفط الكويت: نعتزم إنفاق 12 مليار دينار على مشروعات نفط وغاز خلال 5 سنوات

من أحمد حجاجي

الكويت 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت اليوم الخميس إن الشركة تعتزم إنفاق 12 مليار دينار على مشروعات نفط وغاز خلال خمس سنوات وإن الهبوط الحالي في أسعار النفط لن يكون له تأثير على خطط تعزيز الانتاج.

وقال هاشم هاشم للصحفيين على هامش احتفالية في الكويت "نعتزم إنفاق 12 مليار دينار على مشروعات نفط وغاز خلال خمس سنوات. نحن مستمرون في خططنا لزيادة الانتاج ولن نتأثر بالهبوط الحالي في الأسعار."

وهبط سعر النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس إذ بلغ خام برنت أدنى مستوياته في أربع سنوات دون 83 دولارا للبرميل مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وهو ما أدى إلى استمرار موجة الخسائر التي بدأت منذ أربعة أشهر.

وأكد هاشم أن انتاج الكويت من النفط مستقر عند مستواه بين 2.9 مليون و3 ملايين برميل يوميا "ولن يتأثر بهبوط أسعار الخام."

وخسر برنت أكثر من 28 بالمئة منذ يونيو حزيران الماضي في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض وتسارعت الخسائر في الأسابيع الأخيرة وسط بوادر على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.