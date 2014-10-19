مقدمة 1-وقف إنتاج النفط من حقل سعودي كويتي لأسباب بيئية

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من ريم شمس الدين ورانيا الجمل

الخبر/دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفاد مصدر مطلع ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي السعودي الكويتي توقف بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بالقواعد البيئية.

ومن المستبعد أن يؤثر التوقف على امدادت الخام من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إذ لدى المملكة طاقة انتاج كبيرة تصل حاليا إلى 12.5 مليون برميل يوميا. وفي سبتمبر أيلول ضخت السعودية 9.704 مليون برميل يوميا.

وجاء في مذكرة بتوقيع عبد الله الهلال رئيس مجلس إدارة أرامكو لأعمال الخليج التي تدير الجزء السعودي من الخفجي إن الحقل الذي ينتج حوالي 280 إلى 300 ألف برميل يوميا في المنطقة المحايدة بين البلدين سيتوقف عن العمل فورا.

وقال المصدر لرويترز اليوم الأحد إن الإغلاق بدأ بالفعل ولم يتضح على الفور متى استئناف التشغيل بعد استيفاء المعايير البيئية.

ولم يتسن الاتصال بالهلال للتعليق ولم يرد مسؤولون كويتيون كبار في قطاع النفط على طلب للحصول على تعليق.

والعمليات المشتركة في الخفجي مشروع مشترك بين وحدة تابعة أرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج.