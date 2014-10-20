تجار: إغلاق حقل الخفجي قد يدفع مشترين في آسيا للجوء للسوق الفورية

سنغافورة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال تجار اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يؤدي توقف الإنتاج في حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت إلى تقليص الإمدادات للمشترين الآسيويين - خاصة مصافي اليابان وكوريا الجنوبية - وهو ما قد يدفعها للجوء إلى السوق الفورية في الشرق الأوسط.

وأفاد مصدر مطلع من القطاع ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأن السعودية والكويت أوقفتا الإنتاج من حقل الخفجي مؤقتا لأسباب تتعلق بالقواعد البيئية.

وقال تجار إن من المتوقع أن تقدم السعودية خامات أخرى للمشترين بموجب عقود آجلة لكن مؤسسة البترول الكويتية ليس لديها فائض تعرضه على المشترين. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المؤسسة.

وقال التجار إن العملاء قد يلجأون للسوق الفورية لشراء خامات مماثلة بديلة وهو ما قد يسهم في رفع فروق الأسعار الفورية لخامات مثل الخام العربي المتوسط السعودي (بانوكو).