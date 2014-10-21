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بيان: زين الكويتية تستعد لاستحواذات في الشرق الأوسط

Tue Oct 21, 2014 9:58am GMT
 
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الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين الكويتية للاتصالات إن من المرجح أن تقوم الشركة باستحواذات جديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ونقل بيان صدر عن الشركة اليوم الثلاثاء عن سكوت جيجينهايمر قوله خلال مؤتمر بدبي "في المرحلة المقبلة من المرجح أن تشهدوا عملية استحواذ جديدة من جانب زين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فنحن نعكف على دراسة فرص في ميدان عملياتنا وفي أسواق مجاورة للعمليات التابعة لنا وقد يأخذ هذا الأمر شكل مزود خدمة انترنت ومراكز للبيانات على سبيل المثال."

وأضاف أن زين تتطلع أيضا "إلى تنويع أنشطتها في أسواق المشروعات التجارية ... باعتبار أن هذا التوجه يمثل فرصة جيدة لزين كي تتمكن من خلق نمو تصاعدي قوي في الإيرادات."

وقال إن زين التي تدير ثماني شبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا شهدت زيادة 21 بالمئة في إيرادات خدمات البيانات في 2013. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 