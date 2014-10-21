رمال الكويت تتلقى عرضا لشراء عقار تملكه بمبلغ 13 مليون دينار
الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة رمال الكويت العقارية (رمال) اليوم الثلاثاء إنها تلقت عرضا لشراء عقار تملكه بمبلغ 13 مليون دينار (45 مليون دولار) وسيعرض الأمر على مجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن شركة المبايعة للإستثمار العقاري تقدمت بعرض شراء العقار الكائن في منطقة السالمية نيابة عن أحد عملائها.
وأضاف البيان أنه سيجري إخطار البورصة بما سيسفر عنه قرار مجلس الإدارة.
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