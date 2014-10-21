مساهمو جلوبل الكويتية يوافقون على خفض رأس المال

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية في بيان اليوم الثلاثاء إن مساهميها وافقوا على شطب خسائر للشركة بقيمة 94.7 مليون دينار (327.9 مليون دولار) من خلال خفض رأس المال.

وتهدف تلك الخطوة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية إلى تجاوز مشكلات مالية تعني منها الشركة منذ أعوام بسبب أموال اقترضتها خلال سنوات الازدهار في أواسط العقد الأول من القرن الحالي وأصبحت الشركة غير قادرة على تحمل أعباء الديون أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت الشركة في إشعار لبورصة لندن إنها ستخفض بموجب الخطة رأس مالها المدفوع إلى 79.9 مليون دينار من 174.6 مليون دينار. وسيتيح ذلك للشركة استخدام وسائل محاسبية لشطب إجمالي الخسائر المتراكمة حتى 31 من ديسمبر كانون الأول 2013.

وتضررت جلوبل بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وأجرت عمليتي إعادة هيكلة. وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي قالت مها الغنيم الرئيسة التنفيذية لجلوبل إن الشركة أصبحت الآن خالية من الديون في أعقاب إعادة الهيكلة الثانية التي انتهت العام الماضي.

وقالت الشركة إن خفض رأس المال المدفوع سيطبق بالتناسب على جميع المساهمين.