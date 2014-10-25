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وزير مالية الكويت: هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع الحكومية

Sat Oct 25, 2014 10:02am GMT
 
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الكويت 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير مالية الكويت أنس الصالح اليوم السبت إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حاليا.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي اليوم أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها ردا على هبوط أسعار النفط وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.

كان الصالح قال في وقت سابق اليوم خلال افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي إن الهبوط المتسارع في أسعار النفط بات يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 