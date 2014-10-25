وزير مالية الكويت: هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع الحكومية

الكويت 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير مالية الكويت أنس الصالح اليوم السبت إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حاليا.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي اليوم أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها ردا على هبوط أسعار النفط وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.