جالف كرايو الكويتية ترفع رأسمالها 50% إلى 22.5 مليون دينار

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت جالف كرايو لإنتاج الغازات الصناعية والطبية في الكويت‭‭ ‬‬اليوم الاثنين إنها زادت رأسمالها 50 بالمئة إلى 22.5 مليون دينار (77.5 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إن رأس المال الإضافي جاء من ضخ احتياطات حرة وأرباح محتجزة بالاتفاق مع مالكي جالف كرايو.

وتملك انفستكورب 20 بالمئة في جالف كرايو. كانت مصادر مصرفية قالت إن شركة الاستثمارات البديلة المدرجة في البحرين تنظر في بيع محتمل لحصتها وفوضت باركليز لتقدم المشورة في عملية البيع.

وقال محمد الشروقي رئيس منطقة الخليج في انفستكورب في مقابلة مع رويترز يوم 23 أكتوبر تشرين الأول إن الشركة تجري دائما محادثات مع بنوك وأطراف أخرى بخصوص الصفقات المحتملة إلا أنه لا خطط فورية لديها لبيع حصتها في جالف كرايو.

وأشار البيان إلى أن جالف كرايو تأسست عام 1953 تحت اسم شركة أوكسجين الكويت ولديها أكثر من 30 موقع للإنتاج والتوزيع ويعمل بها ما يربو على ألف موظف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.