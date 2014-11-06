مصدر حكومي: مصر حصلت على مليار دولار منحة من الكويت يوم الاثنين

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدر بالحكومة المصرية اليوم الخميس إن مصر تلقت مليار دولار منحة لا ترد من دولة الكويت يوم الاثنين.

وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز 2013.

وردا على سؤال لرويترز عبر الهاتف قال المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "نعم حصلنا على مليار دولار منحة من الكويت يوم الاثنين الماضي."

وللسعودية والإمارات والكويت مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها.