مصحح-وزير النفط الكويتي لا يتوقع أن تخفض أوبك الإنتاج

(لتصحيح خطأ طباعي في كلمة "أوبك" بالفقرة الأولى)

أبوظبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير للصحفيين اليوم الاثنين إن من المستبعد أن تقرر أوبك خفض سقف إنتاجها النفطي خلال اجتماعها القادم في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ردا على سؤال على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي "سيكون قرارا صعبا لكن لا أتوقع أي خفض."

وأضاف أنه يتوقع أن تمتص السوق قريبا فائض المعروض النفطي لكن حجم الإمدادات الزائدة غير واضح.

واستبعد أن ينزل النفط إلى مستوى يمكن أن يضر بالاقتصاد الكويتي لكنه لم يحدد مثل ذلك المستوى. وفي وقت لاحق أبلغ رويترز أن سعر النفط قد ينزل قليلا عن المستويات الحالية لكنه سيستقر.

وقال إن الكويت قلقة إزاء انخفاض السعر لكن لا يساورها الفزع.