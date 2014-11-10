التجاري الكويتي: إيداع أموال مكتتبين بالبنك سبب إلغاء طرح سندات

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك التجاري الكويتي اليوم الإثنين إن السبب الرئيسي لإلغاء إصدار سندات كان يعتزم بيعها بقيمة 120 مليون دينار (412.4 مليون دولار) هو إيداع بعض عملائه من المكتتبين لأموالهم في حساباتهم لدى البنك وخشية البنك من الدخول في شبهة تمويل الاكتتاب.

وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت "السبب الرئيسي لإلغاء إصدار السندات والذي واجهه مصرفنا قبل اتخاذ قرار الإلغاء يتركز في قيام عدد من عملاء مصرفنا ممن يتمتعون بتسهيلات ائتمانية جارية بتجميع أموال من خارج مصرفنا بغرض الاكتتاب في الإصدار وإيداعها في حساباتهم لدينا.

"وحيث أن الإجراءات المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها تقتضي باستخدام أي أرصدة دائنة لدى عملاء التسهيلات الائتمانية في سداد أو تخفيض أرصدتهم المدينة الناتجة عن وجود التزامات عليهم تجاه البنك فإن إيداع الأموال المستقدمة من خارج مصرفنا في حسابات عملاء التسهيلات الائتمانية واستخدامها في الاكتتاب سيترتب عليه شبهة تمويل البنك لعملائه بغرض الاكتتاب في السندات المذكورة."

وأوضح أن هذا الأمر كان سيخالف الممارسات والأعراف المصرفية بحسب فهم المصرف لها.

وأضاف البيان "سعى مصرفنا بشكل حثيث لحل الاشكال إلا أن ضيق الوقت وضرورة البت في رغبات الاكتتاب من قبل المشاركين الذين أبدوا رغبتهم في الاكتتاب خلال المواعيد المقررة اضطر مصرفنا إلى إلغاء الإصدار."

كان البنك عزا في بيانه الأسبوع الماضي إلغاء الإصدار لأسباب وصفها بالتشريعية والفنية دون توضيح.

وكان البنك وهو خامس أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول يسعى لاستخدام حصيلة السندات لدعم احتياطياته الرأسمالية.