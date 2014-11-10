أثير العراقية توقع اتفاق الجيل الثالث مقابل 307 ملايين دولار

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت زين للاتصالات الكويتية اليوم الإثنين إن أثير للاتصالات العراقية التابعة لها وقعت اتفاقا مع هيئة الإعلام والاتصالات ببغداد لتشغيل خدمات الجيل الثالث مقابل 307 ملايين دولار.