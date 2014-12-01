مصحح-الكويت تبرم عقود زيت الغاز لعام 2015 بعلاوة 1.25 دولار

(إعادة لخبر أرسل يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني لتصحيح العلاوة السعرية إلى 1.25 دولار عوضا عن 1.30 دولار وتعديل نسبة الانخفاض)

سنغافورة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر في تجارة الوقود اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية أبرمت عقود بيع زيت الغاز لعام 2015 بعلاوة 1.25 دولار للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط تسليم ظهر السفينة (فوب) أي بانخفاض 44 بالمئة عن 2014.

وأبرمت المؤسسة عقد وقود الطائرات بعلاوة 1.80 دولار للبرميل.

وتأثرت سوق نواتج التقطير الوسيطة بزيادة الإمدادات هذا العام مقارنة مع العام الماضي وهو ما نال من علاوة العقود محددة المدة.

وحل الضعف بهامش ربح زيت الغاز ووقود الطائرات ثم تعافى مسجلا أعلى مستوياته في عدة أشهر أمس الاثنين بسبب زيادة الطلب الإقليمي.