مقدمة 1-البترول الوطنية الكويتية تنفق 40 مليار دولار على مشاريع حتى 2022

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من أحمد حجاجي

الكويت 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين إن الشركة الحكومية تعتزم إنفاق 40 مليار دولار حتى 2022 على عدد من المشاريع.

وقال محمد غازي المطيري إلى الصحفيين خلال مؤتمر إن في مقدمة تلك المشاريع مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور الجديدة.

وأوضح أن إنجاز هذه المشاريع وتشغيلها فعليا سيبدأ من 2018 وحتى 2022 طبقا للجدول الزمني لكل مشروع.

ويتضمن مشروع الوقود البيئي تحديث وتوسعة اثنتين من كبرى المصافي القائمة في البلاد مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها.

وفي فبراير شباط جرى منح عقود بنحو 12 مليار دولار لشركات عالمية من بينها جيه.جي.سي كورب اليابانية وبتروفاك البريطانية وفلور كورب في الولايات المتحدة للقيام بأعمال البناء في المشروع.

وقال المطيري اليوم إن من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع الوقود البيئي في مايو أيار 2018.