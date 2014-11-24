كفيك الكويتية تخفض قسط الديون السنوي 50% إلى 4 ملايين دينار

الكويت 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) اليوم الإثنين إنها اتفقت مع البنوك الدائنة على تخفيض القسط السنوي الذي تدفعه لسداد الديون المستحقة عليها إلى أربعة ملايين دينار (13.74 مليون دولار) من ثمانية ملايين.

وقالت في بيان للبورصة "نود الإفادة بأن كفيك قد حصلت على موافقات كافة البنوك الدائنة على تخفيض الدفعات السنوية التي تقوم كفيك بسدادها وفقا لخطة إعادة هيكلة ديونها الموقعة مع الدائنين في عام 2012 ... ومد فترة السداد سنة إضافية حتى يناير 2018 بدلا من يناير 2017"

واضاف البيان أن تغيير دفعات السداد "سوف يساعد كفيك على تنفيذ خططها الاستثمارية والاستثمار في أصول وعقارات طويلة الأجل ذات عوائد مرتفعة والتوسع في مجال التمويل الاستهلاكي"