ملخص-موديز تبقي على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان وتونس والبحرين
25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - موديز:
* تبقي على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان وتونس والبحرين بفعل تدهور الأوضاع المالية في ظل الاضطرابات الاجتماعية.
* تقول إن تصنيفات الأردن والمغرب مستقرة وميزانية البلدين ستستفيد من إصلاحات الدعم.
* تقول إن الاستقرار السياسي يمهد لتحسن النمو والأوضاع المالية العامة لمصر والمغرب وتونس.
* تقول إن التباطؤ الاقتصادي الحاد في الصين قد يؤثر على الدول كثيفة الاعتماد على تصدير النفط إلى الصين مثل سلطنة عمان والسعودية والكويت.
* تقول إن تحسن النمو الأمريكي قد يوفر أوضاعا اقتصادية إيجابية للدول التي تربطها علاقات تجارية بالولايات المتحدة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.