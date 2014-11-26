وزير نفط الكويت: علينا تقبل أي سعر للخام سواء 60 أو 80 أو 100 دولار
فيينا 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي صالح العمير اليوم الأربعاء إنه سيتعين على بلاده العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقبل أي سعر للنفط في السوق سواء كان 60 أو 80 أو 100 دولار للبرميل.
وقال العمير للصحفيين قبل اجتماع أوبك الذي سيناقش سبل التعامل مع أسعار النفط "علينا التكيف مع (أي سعر سواء كان) 80 دولارا أو 60 دولارا أو 100 دولار."
وهبطت أسعار النفط بمقدار الثلث منذ يونيو حزيران لتنزل عن 80 دولارا للبرميل. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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