مصادر: إي.أون تبيع وحدة أسبانية لماكويري والكويت

فرانكفورت 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن شركة المرافق الألمانية إي.أون توشك على بيع وحدتها الأسبانية بما يصل إلى 2.6 مليار يورو (3.2 مليار دولار) لمشروع مشترك تقوده مجموعة ماكويري الأسترالية للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت المصادر إن المشروع المشترك مع ورين هاوس ذراع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لإدارة مشروعات البنية التحتية مستعد لدفع ما بين 2.5 مليار يورو و2.6 مليار.

وقال أحد المصادر إن لجنة المراجعة التابعة لشركة إي.أون وتضم أيضا أعضاء في المجلس الاستشاري ستجتمع يوم الأحد لوضع اللمسات النهائية للصفقة.

ورفضت إي.أون وماكويري التعقيب.

وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت رويترز الأسبوع الماضي أن إي.أون تجري محادثات حصرية مع ماكويري وإن عرضها قدر قيمة الوحدة بأكثر كثيرا من ملياري يورو.

وتهدف إي.أون لخفض ديونها البالغة 31 مليار يورو وجمع سيولة للاستثمار في مناطق أخرى. وتتطلع الشركة لبيع عملياتها في إيطاليا وأسبانيا منذ أكثر من عام بهدف التخارج من جنوب أوروبا بعد عدم تحقق طفرة كانت متوقعة في الطلب.