باكستان تبرم اتفاق شراء زيت الغاز من الكويت في 2015

سنغافورة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبرمت باكستان اتفاقا للحصول على زيت الغاز لعام 2015 من الكويت التي توفر لها 90 بالمئة من احتياجاتها من الوقود المستخدم في النقل وتوليد الكهرباء.

وقالت مصادر بالقطاع اليوم الأربعاء إن شركة النفط الوطنية الباكستانية وقعت عقدا محدد المدة لإمدادات طويلة الأجل مع مؤسسة البترول الكويتية بالكميات نفسها المتعاقد عليها لعام 2014.

وقال أحد المصادر إن الشركة ستشتري نحو 2.5 مليون طن سنويا من زيت الغاز عالي الكبريت من مؤسسة البترول الكويتية.

وأضاف سعر العقد مماثل للعام الحالي. وقال تجار إن العقد محدد المدة الذي أبرمته شركة النفط الباكستانية مع المؤسسة الكويتية لعام 2014 كان بعلاوة بين 1.80 و1.90 دولار فوق أسعار الشرق الأوسط.

وأضافوا أن طلب باكستان على زيت الغاز تقلص عن الأعوام القليلة الماضية نظرا لتباطؤ الاقتصاد.

وتشتري شركة النفط الباكستانية كميات من زيت الغاز من شركات تكرير محلية من بينها بايكو الصناعية التي مقرها كراتشي وقد بدأت تشغيل أكبر مصفاة في باكستان في وقت سابق هذا العام.

لكن الإمدادات من بايكو متقطعة حيث تعاني شركة التكرير من مشكلات في إمدادات النفط الخام وصعوبات مالية حسبما تقول مصادر لكن الشركة لم تؤكد ذلك بشكل مباشر.