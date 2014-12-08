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مؤسسة البترول الكويتية تتوقع 65 دولارا للنفط لسبعة أشهر

Mon Dec 8, 2014 8:14am GMT
 
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الكويت 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين إن من المرجح أن تظل أسعار النفط قرب 65 دولارا للبرميل للأشهر الستة إلى السبعة المقبلة.

وقال نزار العدساني الرئيس التنفيذي للمؤسسة في تصريحات للصحفيين "أعتقد أن أسعار النفط ستظل قرب هذه المستويات بين ستة وسبعة أشهر أي عند حوالي 65 دولارا للبرميل إلى أن يتضح تعافي الاقتصاد العالمي أو إذا حدثت أزمة سياسية أو إذا غيرت أوبك سياستها الإنتاجية."

وقال العدساني إن إنتاج الكويت من النفط حوالي 2.9 مليون برميل يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 