مقدمة 1-مؤسسة البترول الكويتية تتوقع 65 دولارا للنفط لمدة 6-7 أشهر

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الكويت 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين إن من المرجح أن تظل أسعار النفط قرب 65 دولارا للبرميل للأشهر الستة إلى السبعة المقبلة.

وقال نزار العدساني الرئيس التنفيذي للمؤسسة في تصريحات للصحفيين "أعتقد أن أسعار النفط ستظل قرب هذه المستويات بين ستة وسبعة أشهر أي عند حوالي 65 دولارا للبرميل إلى أن يتضح تعافي الاقتصاد العالمي أو إذا حدثت أزمة سياسية أو إذا غيرت أوبك سياستها الإنتاجية."

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قررت في اجتماعها الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار متخلية عن سياستها المتعلقة بتعديل مستوى الإنتاج للحفاظ على سعر الخام قرب 100 دولار للبرميل.

وهوت الأسعار أكثر من 40 بالمئة منذ يونيو حزيران. ووصل سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى له في الجلسة 67.73 دولار للبرميل اليوم الاثنين مقتربا من المستوى المنخفض الذي سجله الأسبوع الماضي عند 67.53 دولار والذي كان أقل سعر له منذ أكتوبر تشرين الأول 2009.

وفي اجتماع أوبك الذي عقد في فيينا أبقت المنظمة على مستوى إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا رغم توقعاتها بفائض في الإنتاج ودعوات من بعض الدول الأعضاء لخفض الإنتاج من بينها إيران.

وقال العدساني إن إنتاج الكويت من النفط يبلغ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا.

وأضاف أنه ليس من المعروف متى سيستأنف الإنتاج من حقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت.

وفي أكتوبر تشرين الأول توقف الإنتاج مؤقتا في الحقل البحري الذي يتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا لأسباب تتعلق بالقواعد البيئية.

وقال العدساني إن إجمالي الإنتاج الحالي من المنطقة المحايدة المقسمة بين البلدين العضوين في أوبك يبلغ 200 ألف برميل يوميا جميعها من حقل الوفرة البري.