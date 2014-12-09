دار الاستثمار الكويتية تسعى لاستكمال ثاني صفقة لمبادلة ديون بأصول

دبي 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت دار الاستثمار الكويتية المعروفة بامتلاك حصة في أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنها تأمل في استكمال صفقة لمبادلة ديون بأصول مع الدائنين بنهاية مارس أذار.

وقالت الشركة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في 18 من نوفمبر تشرين الثاني إنها تلقت دعم مجموعة كبيرة من المستثمرين على المقترح الذي يتضمن تنازل الدائنين طواعية عن ديون مقابل تملك أصول.

وهذه هي أحدث محاولة لخفض دين دار الاستثمار التي أفرطت في الاستدانة خلال سنوات الازدهار في منتصف العقد الأول من الألفية ثم واجهت صعوبات في إدارة ديونها في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ويعد المقترح الذي تقدمت به الشركة في مايو أيار ثم عدلته بشروط جديدة في يونيو حزيران بديلا لخطة إعادة هيكلة دين بمليار دينار (3.4 مليار دولار) تمت الموافقة عليها في عام 2011.

ولم تفصح الشركة عن التفاصيل أو الشروط في المقترح لكنها قالت في 18 من نوفمبر تشرين الثاني إن المقرضين لن يتحملوا خسائر بموجب الخطة ولن يكون هناك تغيير في الاستحقاق الحالي للدين.

وقال البيان إن دار الاستثمار ستعلن مسودة الصفقة بنهاية الأسبوع القادم حتى يتمكن المقرضون من مراجعة المستندات وإبداء أي ملاحظات مع مستشار الشركة هوليهان لوكي قبل اجتماع جميع الدائنين في 21 من يناير كانون الثاني.

وتستثمر دار الاستثمار التي تأسست في عام 1994 في التأمين الإسلامي والعقارات والبناء والخدمات اللوجستية والتصنيع.