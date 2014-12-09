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أمير الكويت يقول إن هبوط أسعار النفط يؤثر على دخل دول الخليج

Tue Dec 9, 2014 5:14pm GMT
 
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الدوحة 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال أمير الكويت اليوم الثلاثاء إن هبوط أسعار النفط يؤثر على الدخل وبرامج التنمية في الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط.

وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمته في قطر في بدء أعمال القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي "ان من جملة التحديات التى نواجهها اليوم كدول منتجة ومصدرة للبترول انخفاض أسعاره إلى مستويات باتت تؤثر على مداخيل دولنا وبرامجنا التنموية." (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 