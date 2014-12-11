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الكويت تخفض سعر البيع لشحنات نفطها لشهر يناير الي ادنى مستوى منذ 2008

Thu Dec 11, 2014 5:10am GMT
 
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سنغافورة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال تجار اليوم الخميس ان الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحناتها من النفط الخام لشهر يناير كانون الثاني الي المشترين الاسيويين عند مستوى يقل 3.95 دولار عن متوسط اسعار خامي عمان ودبي.

واظهرت بيانات لرويترز ان سعر البيع الرسمي لشهر يناير منخفض 1.85 دولار عن الشهر السابق وهو الادنى منذ ديسمبر كانون الاول 2008 .

ويتماشى الخفض الكويتي مع تخفيضات اعلنتها السعودية الاسبوع الماضي لاسعار البيع لشحناتها من النفط الي المشترين في اسيا والولايات المتحدة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 