جدول-تباطؤ نمو المعروض النقدي الكويتي في أكتوبر

11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي في نهاية أكتوبر تشرين الأول ليسجل أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2011 ومقارنة مع 4.3 بالمئة في الشهر السابق. ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في البلد العضو بمنظمة أوبك 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول مسجلا أبطأ وتيرة منذ أغسطس آب 2013 وانخفاضا من 6.9 بالمئة في سبتمبر أيلول. المعروض النقدي (%) أكتوبر 2014 سبتمبر 2014 أكتوبر 2013 التغير السنوي (ن1) 8.1 13.7 19.0 التغير السنوي (ن2) 2.5 4.3 10.6 التغير السنوي (ن2-ن1) 0.5 1.0 7.9 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.7 6.9 6.9 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.983 8.798 8.125 التغير السنوي (%) 10.6 8.5 9.8 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)