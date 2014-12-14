بيت التمويل الكويتي: مزاد الأربعاء لبيع عقارات نمتلك فيها 30.8%
الكويت 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي بالبلاد اليوم الأحد إن شركة الإنماء العقارية الكويتية سوف تعقد مزادا علنيا الأربعاء المقبل لبيع عقارات يمتلك فيها بيتك 30.78 بالمئة.
وأضاف بيتك في بيان على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن السعر المبدئي لبيع العقارات يبلغ 105 ملايين دينار (360.2 مليون دولار).
ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل حول المزاد.
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