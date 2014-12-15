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جدول-تراجع الفائض التجاري للكويت في الربع/3 مع انخفاض الصادرات

Mon Dec 15, 2014 12:06pm GMT
 
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15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة
المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين تراجع فائض التجارة
الخارجية للبلاد إلى 5.3 مليار دينار (18.2 مليار دولار) في الربع
الثالث من العام الحالي مقارنة مع 6.2 مليار دينار قبل عام مع
انكماش الصادرات للربع الثالث على التوالي.
    
التجارة الخارجية للكويت    الربع/3     الربع/2     الربع/3
(بالمليون دينار)        2014        2014        2013 
الصادرات            7609.1        7900.4       8329.6
الواردات            2302.0       2224.8       2085.2    
الفائض                5307.0        5675.6     6244.4
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        -8.7        -3.3        6.8
الواردات الاسمية         10.4         6.5        9.4
    
    ملحوظة: بيانات 2014 غير نهائية.
    توقع محللون في استطلاع لرويترز في سبتمبر ايلول أن يصل الفائض
في ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 35.8 بالمئة من الناتج
المحلي الإجمالي في 2014 وإلى 33 بالمئة في 2015.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 