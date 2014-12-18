وزير: الكويت ستبحث تخفيض الميزانيات التشغيلية بين 20-25% بسبب هبوط النفط

من أحمد حجاجي

الكويت 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح اليوم الخميس إن مجلس الوزراء سيبحث الاسبوع المقبل تخفيض الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و 25 بالمئة في مواجهة هبوط أسعار النفط.

وفي كلمة أمام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قال الوزير معلقا على الهبوط الحاد في أسعار النفط التي هوت نحو 40 بالمئة منذ يونيو حزيران "السكين تعدت العظم الآن وعلينا جميعا التعامل مع هذا الموضوع."

وسبق للشيخ محمد أن قال الشهر الماضي ان انخفاض أسعار النفط يدعو لاعادة النظر الموازنة العامة للبلاد وأن "السكين قاربت العظم".

ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفا صعبا بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للإقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.

وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح يوم الاثنين الماضي إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل‭‭ ‬‬وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.