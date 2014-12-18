مقدمة 1-الأمم المتحدة تقبل طلب العراق تأجيل تعويضات 4.6 مليار دولار للكويت

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جنيف 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة إن لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للمنظمة الدولية وافقت اليوم الخميس على طلب العراق تأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات - التي فرضها مجلس الأمن عليه بعد غزو الكويت في عام 1990 - لمدة عام واحد.

وقالت ليا كرافت المسؤولة القانونية في اللجنة لرويترز "تبنى المجلس قرارا بالموافقة على تأجيل إلزام العراق بإيداع خمسة في المئة من إيرادات النفط (في صندوق التعويضات) حتى الأول من يناير 2016."

كان العراق طلب في وقت سابق من الأسبوع الجاري تأجيل دفع 4.6 مليار دولار من التعويضات عن تدمير المنشآت النفطية الكويتية أثناء احتلاله للبلاد في 1990-1991.

واتخذت القوى الرئيسية في اللجنة القرار بالإجماع نظرا للضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي من هبوط أسعار النفط والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت كرافت عقب انتهاء الاجتماع المغلق في جنيف "أعرب المجلس عن تضامنه مع العراق وأبدى رغبته في المساعدة قدر الإمكان."

كانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت في وقت سابق اليوم إن الكويت وافقت على طلب من العراق بتأجيل سداد اخر دفعة من التعويضات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت كرافت إن لجنة التعويضات أكدت لوفد العراق "أهمية دفع التعويضات المتبقية كاملة وفي حينها."