وزير النفط الكويتي يقول أوبك ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج

أبوظبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير إن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعا طارئا لبحث الأسعار الآخذة بالانخفاض.

وأبلغ رويترز "لا أعتقد أننا بحاجة لإجراء خفض - أعطينا الفرصة للآخرين وهم غير راغبين في القيام بذلك" مشيرا إلى الدول المنتجة من خارج أوبك.

وكان يرد على سؤال عما سيحدث إذا وافق المنتجون غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا والمكسيك على خفض الإنتاج.