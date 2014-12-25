مؤسسة البترول الكويتية تعتزم توظيف 8 آلاف خلال 5 سنوات

الكويت 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تعتزم مؤسسة البترول الكويتية وهي المظلة الحكومية لكل الشركات النفطية توظيف 7851 موظفا بها وبشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس المقبلة من 2015-2016 وحتى 2019-2020.

وقال أحمد الحمد نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في المؤسسة اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن الموظفين الجدد في القطاع النفطي سيكون أغلبهم في التخصصات الفنية والهندسية ومن بينهم 3743 من حديثي التخرج بالاضافة إلى 4108 من ذوي الخبرة.

وأوضح أن حركة التوظيف الجديدة متواكبة بشكل كامل مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية المعتمدة حتى عام 2020.

وتركز استراتيجية المؤسسة على رفع القدرة الانتاجية للبلد النفطي عضو منظمة أوبك إلى أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا في 2020 والحفاظ على هذه القدرة حتى عام 2030 من نحو 3.1 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وأكد الحمد أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على استراتيجيات المؤسسة في التوظيف لأن هذا الأمر يتعلق بخطط الانتاج والمشاريع الجديد ولا يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط مبينا أن استراتيجية التوظيف بالمؤسسة لم تتغير حتى عندما وصل سعر البرميل إلى ثمانية دولارات.

وبين أن هذه الأعداد الجديدة التي ستضاف لموظفي مؤسسة البترول الكويتية سترفع عدد العاملين بها إلى نحو 26 ألف موظف بحلول عام 2020 من نحو 19 ألفا في الوقت الحالي وذلك مع الأخذ بالاعتبار من يتم احالتهم للتقاعد أو الراغبين في الاستقالة.

وأكد أن نسبة الكويتيين من هذه الأرقام تزيد عن 80 بالمئة بينما يتم الاستعانة بجنسيات أخرى في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون.

ولا تشمل هذه الأرقام إجمالي العاملين في القطاع النفطي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على ما يسمى بعمالة المقاول وهي عمالة تكون عادة رخيصة للغاية مقارنة بموظفي مؤسسة البترول الكويتية ويقومون بالأعمال الشاقة والتي لا تحتاج إلى مهارات فنية عالية.