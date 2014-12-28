صندوق للأرجان الكويتية يبيع حصته بشركة سعودية

الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الأرجان العالمية العقارية الكويتية اليوم الأحد إن صندوقا مملوكا لها ولشركاتها التابعة بالكامل باع حصته البالغة 13.24 مليون سهم تشكل 27.58 بالمئة من شركة زميلة بالسعودية مقابل 579.24 مليون ريـال (162 مليون دولار).