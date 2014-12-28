أحمد بهبهاني يستقيل من رئاسة البنك الأهلي الكويتي
الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد إن أحمد يوسف بهبهاني استقال من منصبه كرئيس لمجلس إدارة البنك "بسبب ظروفه الصحية وعدم قدرته على مباشرة مهامه ومسئولياته" وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي.
وأضاف البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أنه قبل الاستقالة وانتخب بالإجماع طلال محمد رضا بهبهاني ليصبح رئيسا لمجلس الادارة وصلاح أحمد السرحان نائبا للرئيس.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير سها جادو)
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