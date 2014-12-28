أحمد بهبهاني يستقيل من رئاسة البنك الأهلي الكويتي

الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد إن أحمد يوسف بهبهاني استقال من منصبه كرئيس لمجلس إدارة البنك "بسبب ظروفه الصحية وعدم قدرته على مباشرة مهامه ومسئولياته" وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي.