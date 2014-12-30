مسح- امدادات اوبك تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر بسبب انخفاض الانتاج الليبي

لندن 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهر مسح لرويترز ان امدادات اوبك النفطية انخفضت بمقدار 270 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الاول لتصل الي أدنى مستوى لها في ستة اشهر مع هبوط الانتاج الليبي بسبب القتال وهو ما عوض صادرات قياسية من جنوب العراق واستقرار الانتاج السعودي.

واشار المسح الي ان الاضطرابات في ليبيا تخفض فعليا انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول حتى بعد ان قرر وزراء نفط المنظمة في اجتماع في فيينا الشهر الماضي عدم اجراء خفض رسمي للانتاج للدفاع عن حصتها في السوق.

واشار المسح -الذي استند الي بيانات للشحن ومعلومات من مصادر بشركات نفطية- الي ان متوسط الامدادات من اوبك بلغ 29.98 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الاول إنخفاضا من رقم معدل بلغ 30.25 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

وحافظت المنظمة في اجتماعها في 27 نوفمبر تشرين الثاني على مستواها المستهدف للانتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا وهو ما دفع اسعار النفط للهبوط الي أدنى مستوياتها في اربع سنوات قرب 71 دولارا للبرميل. وواصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت التراجع منذ ذلك الحين ليهوي الي اقل مستوى له في خمسة اعوام ونصف عند 56.74 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء تحت ضغط من وفرة الامدادات العالمية.

ومع هذا فان امدادات اوبك الفعلية واصلت التراجع للشهر الثالث لتصل الي ادنى مستوى لها منذ يونيو حزيران عندما ضخت المنظمة 29.92 مليون برميل يوميا وفقا لمسوحات رويترز. والانتاج في سبتمبر ايلول الذي بلغ 30.84 مليون برميل يوميا كان الاعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 .

وتسبب القتال في اغلاق اكبر مينائين نفطيين في ليبيا وهما السدر ورأس لانوف. وتوقفت الصادرات ايضا من مينائي الزاوية ومليتة بغرب البلاد.

وتراجع انتاج نيجيريا في ديسمبر كانون الاول لكن جداول الشحن تظهر زيادة في يناير كانون الثاني وتشير الي انتاج فوق مليوني برميل يوميا.

وكان لعمليات الصيانة في حقول نفطية ومنشات اخرى تأثيرات أصغر حجما في بعض اعضاء اوبك. وانخفض الانتاج الكويتي بسبب اغلاق حقل الخفجي الذي تشغله السعودية والكويت كما تراجع بشكل طيفف الانتاج في قطر حيث تجرى عمليات صيانة.