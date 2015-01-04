مقدمة 1-وزراء كويتيون: لا رجعة عن قرارات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين

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من أحمد حجاجي

الكويت 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - أكد وزراء كويتيون اليوم الأحد أن الحكومة لن تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها برفع الدعم عن الديزل (السولار) أو الكيروسين رغم الانتقادات التي لاحقتها بعد تطبيق الأسعار الجديدة من بداية العام.

وقال وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج في مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والنفط إن سعر لتر الكيروسين ووقود الديزل أصبح 170 فلسا من أول يناير كانون الثاني ارتفاعا من 55 فلسا.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار "سلسلة" من الإجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء بشأن الدعم مضيفا أن الدعم الحكومي للديزل سوف يستمر ولكن فقط للجهات التي تستثنيها الحكومة وهي التي تتوجه بصناعتها للداخل والتي يستفيد من منتجاتها المواطن "وكل ما هو مرتبط بالصناعة المحلية."

ويلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة في الكويت ويذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية.

ويستخدم الديزل في كثير من وسائل النقل البرية التي تعتمد عليها كثير من الصناعات ويستخدم الكيروسين في المخابز.

كانت الحكومة الكويتية قررت خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من بداية العام.