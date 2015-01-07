تجار: مشتر كويتي يستورد 80 ألف طن من الشعير في مناقصة
هامبورج 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء إن مشتريا كويتيا تعاقد على حوالي 80 ألف طن من علف الشعير في مناقصة أغلقت أمس الثلاثاء.
وأضافوا أن الكمية موزعة على شحنتين حجم الواحدة 40 ألف طن إحداهما للشحن في ابريل نيسان والثانية في مايو أيار.
وبلغ السعر حوالي 248 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وقال أحد التجار إن من المرجح توريد إحدى الشحنتين من أوروبا وربما من ألمانيا والثانية من الأرجنتين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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