الكويت تستأنف تشغيل وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي بعد إغلاقها أسبوعين

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية إن الكويت استأنفت تشغيل وحدة طاقتها 122 ألف برميل يوميا بمصفاة ميناء الأحمدي في الأسبوع الماضي بعد إغلاقها على مدى أسبوعين لإجراء أعمال صيانة.

وقال خالد العسعوسي المتحدث باسم الشركة الحكومية لرويترز إن الوحدة استأنفت عملها في الثاني من يناير كانون الثاني بنسبة 80 بالمئة من طاقتها ومن المتوقع أن تعود للعمل بكامل طاقتها بحلول 21 يناير كانون الثاني بعد استكمال جميع أعمال الصيانة.