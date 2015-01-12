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الكويت ترفع سعر شحنات خام فبراير المتجهة إلى آسيا 0.65 دولار

Mon Jan 12, 2015 10:32am GMT
 
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سنغافورة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال تاجر اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير شباط من النفط الخام المتجهة إلى المشترين الآسيويين عند مستوى يقل 3.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.

ورفع البلد العضو في منظمة أوبك سعر فبراير شباط بمقدار 0.65 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق ليحافظ على خصم قدره 50 سنتا عن سعر الخام العربي المتوسط السعودي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 