روحاني: الدول المتسببة في انخفاض سعر النفط ستعاني

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن الدول التي تقف وراء انخفاض أسعار النفط العالمية ستندم على قرارها محذرا من أن السعودية والكويت ستعاني مثل إيران بفعل هبوط السعر.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الحكومي "أولئك الذين خططوا لخفض الأسعار على حساب دول أخرى سيندمون على هذا القرار." وأضاف "إذا عانت إيران من جراء انخفاض أسعار النفط فاعلموا أن دولا أخرى منتجة للنفط مثل السعودية والكويت ستعاني أكثر من إيران." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)