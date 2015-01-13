مقدمة 1-روحاني: الدول المتسببة في انخفاض سعر النفط ستعاني مثل إيران

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من ميشيل مقتدر

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن الدول التي تقف وراء انخفاض أسعار النفط العالمية ستندم على قرارها محذرا من أن السعودية والكويت ستعانيان مثل إيران.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الحكومي "أولئك الذين خططوا لخفض الأسعار على حساب دول أخرى سيندمون على هذا القرار" وذلك في الوقت الذي هوت فيه أسعار الخام إلى قرب أقل مستوياتها في ستة أعوام في الأسواق العالمية.

وأضاف "إذا عانت إيران من جراء انخفاض أسعار النفط فاعلموا أن دولا أخرى منتجة للنفط مثل السعودية والكويت ستعاني أكثر من إيران."

ونزلت أسعار النفط 60 بالمئة من ذروتها التي بلغتها في يونيو حزيران 2014 بفعل زيادة الإنتاج لاسيما النفط الصخري وطلب دون المتوقع من آسيا وأوروبا.

وفي وقت سابق هذا الشهر وصفت إيران إحجام السعودية عن التحرك لمواجهة هبوط الأسعار على مدى ستة أشهر بأنه خطأ استراتيجي وأبدت أملها بأن تتحرك السعودية لتدارك الأمر.

وأشار روحاني اليوم تحديدا إلى اعتماد موزانة الكويت والسعودية على صادرات النفط.