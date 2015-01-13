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صلاح الفليج رئيسا تنفيذيا للوطني في الكويت

Tue Jan 13, 2015 12:08pm GMT
 
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الكويت 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء إنه جرى تعيين صلاح الفليج رئيسا تنفيذيا للبنك بالكويت.

وأوضح البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن الفليج شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الكويت الوطني منذ 2007.

وقال البيان "يتمتع الفليج بخبرة مصرفية ومالية طويلة وقد انضم إلى بنك الكويت الوطني في العام 1985 وارتقى خلال مسيرته في العديد من المناصب آخرها المدير العام لمجموعة الخزانة والاستثمار قبل انضمامه إلى شركة الوطني للاستثمار."

وبعد استقالة إبراهيم شكري دبدوب العام الماضي من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة جرى تعيين نائبه عصام الصقر مكانه وتعيين شيخة البحر التي كانت رئيسا تنفيذيا للبنك بالكويت نائبة للرئيس التنفيذي للمجموعة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 