وزير إماراتي: دول الخليج تضع قوانين للحد من تهريب الوقود

أبوظبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم الثلاثاء إن دول الخليج بما فيها الإمارات العربية المتحدة والسعودية تعكف على صياغة تشريعات للحد من تهريب الوقود.

ويكثر تهريب الوقود بما في ذلك وقود الديزل والبنزين وغيرهما من المنتجات عبر حدود بعض الدول الخليجية التي يستغل فيها المهربون فجوات الأسعار الناجمة عن تباين مستويات الدعم.

وقال المزروعي في مؤتمر للطاقة إن الدول التي تدعم هذه المنتجات لا تريد خروجها من الحدود مضيفا أن الكويت أيضا تتحرك للحد من تهريب الوقود الذي يلحق أضرارا منها التشجيع على الإفراط في الاستهلاك.

ولم يحدد المزروعي طبيعة القوانين الجديدة لكنه قال إنه سيجري الكشف عن التفاصيل قريبا.

ومن سبل القضاء على التهريب أن تعدل الحكومات برامج الدعم التي تكلفها مليارات الدولارات لكن هذه التعديلات قد تضر بالمستهلكين ومن ثم تتسم بحساسية من الناحية السياسية.