حصري-مصادر: تعثر صفقة بيع أمريكانا الكويتية للأغذية

لندن 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) تعثرت بسبب خلافات حول السعر وتعقيدات.

وتدير أمريكانا المدعومة من عائلة الخرافي الكويتية امتيازات لسلاسل من بينها كنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 1.13 مليار دينار (3.83 مليار دولار).