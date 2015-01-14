إن.بي.كيه كابيتال الكويتية تعين فيصل الحمد رئيسا تنفيذيا وتؤسس وحدة جديدة

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الوطني للاستثمار (إن.بي.كيه كابيتال) الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء إنها عينت فيصل الحمد رئيسا تنفيذيا جديدا لها وستفصل إحدى أنشطتها في وحدة جديدة.

وذكر بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أن الحمد كان يشغل منصب مدير الوساطة والأبحاث لدى إن.بي.كيه كابيتال وسيحل محل صلاح الفليج الذي عين أمس الثلاثاء في منصب رئيس الأنشطة المحلية لبنك الكويت الوطني.

وأضاف البيان أنه جرى تعيين نبيل نايف معروف نائبا للرئيس التنفيذي لشركة إن.بي.كيه كابيتال. وكان معروف يعمل مديرا لإدارة الأصول في الشركة.

وعلاوة على التعديلات الإدارية التي أجرتها إن.بي.كيه كابيتال من المقرر فصل مجموعة الاستثمارات البديلة لتصبح كيانا جديدا يحمل اسم إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز.