مقدمة 2-الكويت تعتزم إنفاق 100 مليار دولار على القطاع النفطي خلال 5 سنوات

(لاضافة كلمة العدساني)

من أحمد حجاجي

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي على العمير اليوم الأربعاء إن بلاده عضو منظمة أوبك تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال خمس سنوات على القطاع النفطي.

وقال العمير في كلمة أمام مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية "في سبيل تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية التي نطمح بالوصول إليها خلال الخمس سنوات القادمة فقد تم تقدير الإنفاق الرأسمالي بحوالي 100 مليار دولار أمريكي على مختلف القطاعات في صناعة النفط والتي تشمل الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والنقل البحري."

وقال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أمام المؤتمر إنه يعتقد أن أسعار النفط ستظل دون 100 دولار للبرميل لعدة سنوات مقبلة.

وأضاف أن بإمكان الكويت الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2015.

وتعتزم الكويت الوصول لطاقة انتاجية قدرها أربعة ملايين برميل نفط خام يوميا في عام 2020 والحفاظ على هذه القدرة حتى 2030 وذلك ارتفاعا من نحو 3.15 مليون برميل يوميا.

وقال العمير "أود أن أؤكد أنه على الرغم من أجواء تراجع أسعار النفط في السوق إلا أننا نحن في الكويت مصممون على تسريع انجاز المشاريع النفطية الكبرى تمشيا مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية."